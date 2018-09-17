Жителям деревни в Швейцарии начнут выдавать деньги 

Необычный эксперимент решили провести в Швейцарии. Жителям деревни каждый месяц будут безвозмездно выдавать деньги — две с половиной тысячи долларов на человека.
Инициатором проекта выступила режиссер Ребекка Пэниан. По ее мнению, отсутствие необходимости зарабатывать на пропитание должно помочь людям раскрыть свой творческий потенциал.
Как отмечает РИА Новости, похожий эксперимент ранее проводился в Намибии. Жителям городка Виндхука выдавали всего по десять евро, однако, избавившись от необходимости сводить концы с концами, участники проекта обнаружили в себе различные таланты: доходы населения возросли на 29 процентов, а безработица сократилась вдвое.