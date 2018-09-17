Подозреваемый в убийстве Захарченко рассказал о вербовке

Подозреваемый в покушении на Захарченко рассказал о подготовке теракта

Задержанный по подозрению в покушении на главу ДНР Александра Захарченко раскрыл подробности того, как велась подготовка к теракту.

Мужчина, представившийся Александров Погореловым, признался, что его завербовал сотрудник СБУ , который поставил перед мужчиной задачу — «ликвидировать главу ДНР».

Как заявил подозреваемый, местом совершения теракта был выбран ресторан «Пушкин», в уборной которого Погорелов установил взрывное устройство. По его словам, самодельное взрывное устройство было изготовлено техническими специалистами СБУ, в нем также была установлена видеокамера.

Погорелов был задержан еще в 2017 году, однако после того, как глава ДНР Александр Захарчено был убит в результате взрыва в кафе «Сепар», сотрудники МГБ республики провели очередной допрос подозреваемого, в ходе которого он признался, что знал о существовании второй диверсионной группы, готовившей теракт в другом заведении.

По словам задержанного, там предполагалось использовать новую систему дистанционного взрывного устройства, способную распознавать сигнал на расстоянии около двух километров, несмотря на стены, перекрытия и другие существующие преграды.

Погорелов рассказал, что взрывное устройство было предварительно протестировано в Киеве, однако до этого никогда не использовалось на Украине. По данным задержанного, оно было предоставлено американскими спецслужбами, а его стоимость составляет около десяти тысяч долларов.