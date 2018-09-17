Полиция отрицает отравление «новичком» в Солсбери

В полиции уверены, что пострадавшие в Солсбери не были отравлены «новичком»

Пострадавшие в ресторане в Солсбери не были отравлены нервно-паралитическим веществом, об этом заявили в британской полиции.

"Сегодня вечером полиция Уилтшира и ее партнеры объявили о серьезном инциденте после сообщений, что двум людям в Солсбери стало плохо. Полиция получила звонок от скорой помощи, вызванной в ресторан Prezzo, на улице High Street, примерно в 18.45 (20.45 мск). Два человека, мужчина 40 с лишним лет и женщина 30 с лишним лет почувствовали себя плохо", — говорится в переданном в РИА Новости сообщении полиции Уилтшира.

Пострадавшие доставлены в "окружную больницу Солсбери.

"Сейчас мы можем подтвердить, что ничто не говорит о том, что речь идет об отравлении "Новичком". Оба человека остаются в больнице для наблюдения", — говорится в заявлении.

В полиции ничего не сказали о национальности пострадавших, ранее СМИ сообщали со ссылкой на очевидцев, что один из них или оба были русскими.

Четвертого марта в Солсбери отравили ранее осужденного в России за госизмену бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Лондон обвинил в покушении Москву. Российская сторона отвергла обвинения.

Российский МИД неоднократно обращался в Форин-офис за доступом к пострадавшим, предлагал помощь в расследовании, но в Лондоне эти обращения оставляли без реакции.