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Новых пострадавших в Солсбери не травили «Новичком»
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В полиции уверены, что пострадавшие в Солсбери не были отравлены «новичком» 

РИА Новости + ещё 21 4 часа назад
Пострадавшие в ресторане в Солсбери не были отравлены нервно-паралитическим веществом, об этом заявили в британской полиции.
"Сегодня вечером полиция Уилтшира и ее партнеры объявили о серьезном инциденте после сообщений, что двум людям в Солсбери стало плохо. Полиция получила звонок от скорой помощи, вызванной в ресторан Prezzo, на улице High Street, примерно в 18.45 (20.45 мск). Два человека, мужчина 40 с лишним лет и женщина 30 с лишним лет почувствовали себя плохо", — говорится в переданном в РИА Новости сообщении полиции Уилтшира.
Пострадавшие доставлены в "окружную больницу Солсбери.
"Сейчас мы можем подтвердить, что ничто не говорит о том, что речь идет об отравлении "Новичком". Оба человека остаются в больнице для наблюдения", — говорится в заявлении.
В полиции ничего не сказали о национальности пострадавших, ранее СМИ сообщали со ссылкой на очевидцев, что один из них или оба были русскими.
Четвертого марта в Солсбери отравили ранее осужденного в России за госизмену бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Лондон обвинил в покушении Москву. Российская сторона отвергла обвинения.
Российский МИД неоднократно обращался в Форин-офис за доступом к пострадавшим, предлагал помощь в расследовании, но в Лондоне эти обращения оставляли без реакции.
Британская прокуратура 5 сентября предъявила обвинения по нескольким статьям двум "агентам ГРУ" россиянам Александру Петрову и Руслану Боширову. Позднее мужчины дали интервью главному редактору Sputnik и RT Маргарите Симоньян. Они рассказали, что посещали Великобританию как туристы, занимаются бизнесом в фитнес-индустрии, не знают о Скрипалях и не имеют никакого отношения к ГРУ. В Форин-офисе назвали интервью Петрова и Боширова лживым.
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