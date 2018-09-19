Россиянка рассказала о своём отравлении в Солсбери

Модель из России рассказала об отравлении в Солсбери

Одна из двух отравившихся в ресторане в Солсбери, модель Анна Шапиро рассказала британской газете Sun, что в 2006 году получила израильский паспорт и больше не гражданка России и что второй отравившийся, ее муж Алекс Кинг — британец. Таким образом, россиян среди пострадавших в этом инциденте нет.

Мужчина и женщина 16 сентября внезапно почувствовали себя плохо в ресторане Prezzо в центре Солсбери. Полиция, сделав тесты, исключила использование нервно-паралитического вещества и больше не считает инцидент подозрительным. Британские СМИ называли "как минимум одного" из пострадавших россиянином. В российском посольстве в Лондоне РИА Новости сообщили, что британская сторона так и не предоставила данные о наличии россиян среди пострадавших.

"Я бывшая россиянка", — сказала газете 30-летняя Шапиро и объяснила, что с 2006 года гражданка Израиля.

Sun добавляет, что женщина родилась в Нижнем Новгороде, а в 2008 году переехала в Лондон, где встретила нынешнего мужа.

Шапиро рассказала, что в ресторане отравилась вместе с мужем, 42-летним британцем Алексом Кингом. По словам женщины, они приехали в деревню у Солсбери в воскресенье днем, а там им посоветовали отправиться в ресторан Prezzо.

"По прибытии я заказала флорентийскую пиццу, а Алекс морского окуня, овощи и картофель. Еще мы заказали два бокала белого вина", — сказала девушка.

К концу обеда Кинг почувствовал себя плохо, "стал бледнеть и пошел в туалет".

Через 15 минут Шапиро обнаружила мужа лежащим на полу лицом вниз в туалете с пеной на губах.

"Я побежала вниз на помощью. Я была в панике", — рассказала она газете. Через некоторое время девушке тоже стало плохо.

Шапиро рассказала, что их отвезли в местную больницу, причем ее мужа сначала ввели в искусственную кому, но сейчас он пришел в сознание. Женщину выписали из больницы вечером в понедельник, она находится в местном отеле под круглосуточным наблюдением полиции.

Высокопоставленные источники Sun в разведке предположили, что Кинг и Шапиро могли быть отравлены стрихнином.

В Солсбери 4 марта после посещения ресторана Zizzi в центре Солсбери были найдены без сознания бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль , осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия доказательств виновности России. МИД РФ направил в Форин-офис около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию и пострадавшим россиянам, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.

Прокуратура Британии 5 сентября предъявила двум гражданам РФ — Александру Петрову и Руслану Боширову — обвинения по четырем статьям, в том числе покушение на убийство Скрипалей и британского полицейского Ника Бейли. Премьер Британии Тереза Мэй утверждает, что подозреваемые — сотрудники ГРУ. МИД РФ, комментируя предъявление обвинений, заявил, что опубликованные имена и фотографии подозреваемых России ни о чем не говорят, а расследование столь серьезных преступлений требует скрупулезного анализа и плотного взаимодействия правоохранительных органов двух стран. Генпрокуратура РФ намерена сотрудничать с британскими правоохранителями по данному делу и рассчитывает получить доказательства возможной причастности российских граждан.

Впоследствии Петров Боширов дали 25-минутное интервью RT и Sputnik , в котором заявили, в частности, что побывали в Солсбери как туристы, ничего не знали про Скрипалей и работают в фитнес-индустрии. В МИД Великобритании интервью назвали лживым, а также примером очередного "запутывания вопроса" Россией. Москва претензии Лондона отвергла: официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что не понимает, на каком основании делаются такие заявления, а "ложью оказалось заявление британской стороны относительно того, что таких людей не существует".