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Названы имена отравившихся в Солсбери
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Газета The Sun сообщила имена отравившихся в Солсбери британца и его русской жены 

ТАСС + ещё 138 55 минут назад
Газета The Sun сообщила во вторник имена мужчины и женщины, отравившихся во время инцидента, произошедшего 16 сентября в итальянском ресторане Prezzo в Солсбери. По информации издания, речь идет о 42-летнем британце Алексе Кинге и его 30-летней жене родом из Нижнего Новгорода Анне Шапиро.
Женщина, которая, по данным газеты, работает моделью, сама рассказала газете, что она и ее муж почувствовали себя плохо под конец ужина. При этом у Кинга, по словам Шапиро, "пошла пена изо рта". Семейная пара была доставлена в больницу Солсбери. Мужчина был введен в искусственную кому и, как призналась Шапиро, она после этого его не видела.
Со ссылкой на источники в правоохранительных органах газета сообщает, что пара могла быть отравлена стрихнином. Ранее во вторник пресс-служба полиция графства Уилтшир информировала, инцидент не рассматривается, как "подозрительный", и что пострадавшие при отравлении не подвергались воздействию нервно-паралитического вещества.
В воскресенье полиция графства Уилтшир сообщила, что два человека, мужчина и женщина, почувствовали себя плохо в ресторане Prezzo в Солсбери, который находится в 300 метрах от ресторана Zizzi, где в день своего отравления в марте обедали бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
В качестве меры предосторожности ресторан закрыли, все прилегающие к нему дороги перекрыли. На место ЧП были направлены пожарные и четыре машины скорой помощи, в том числе группа реагирования при чрезвычайных ситуациях, сотрудники которой были в костюмах химической защиты.
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