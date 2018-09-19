Курц заявил о желании ЕС избежать «жёсткого» брексита

Себастьян Курц. ЕС желает избежать «жёсткого» выхода Британии из состава Европейского союза и готов на компромисс, рассказал канцлер Австрии

Об этом, как информирует РИА Новости, Курц заявил перед началом неформального саммита лидеров ЕС в Зальцбурге.

«Если мы хотим достигнуть договорённости, обе стороны должны пойти на компромисс. (Главный переговорщик от ЕС. — RT) Мишель Барнье и мы, как 27 стран, хотим сделать всё возможное, чтобы избежать жесткого брексита», — сказал он.

По его словам, ЕС готов пойти на компромисс, однако ожидает этого же от Британии.