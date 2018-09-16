Отыграться на Турции: российские ракеты задели Америку

США планируют увеличить масштаб военных операций на территории Греции с использованием военных баз на территории страны. Это связано в первую очередь с ростом напряженности в американо-турецких отношениях и желанием Анкары приобрести российские ЗРК С-400. По мнению экспертов, расширение военного сотрудничества Вашингтона и Афин — это не что иное, как шантаж в отношении Турции

Пентагоне надеются более активно использовать для своих операций и военно-морские базы и авиабазы в Греции, пишет газета The Wall Street Journal . Это связано в первую очередь с ростом напряженности в американо-турецких отношениях и желанием Анкары приобрести российские ЗРК С-400. Как отмечает издание, командование Вооруженных сил США уже ведет переговоры на эту тему.

На прошлой неделе он посещал Грецию с визитом, где встретился с начальником генерального штаба национальной обороны Греции адмиралом Евангелосом Апостолакисом.

По итогам их переговоров Пентагон опубликовал заявление о готовности Афин к расширению военного сотрудничества с Вашингтоном.

Данфорд также поблагодарил греческую сторону за поддержку США и использование военно-морской базы, расположенной в бухте Суда.

«Есть как геополитические, так и географические факторы, которые делают Грецию местом, вызывающим интерес американских военных. С политической точки зрения отношения США и Греции находятся на высоком уровне, и обе страны разделяют обеспокоенность относительно партнера по НАТО — Турции. С точки зрения географии, в Греции круглый год идеальная погода для летной подготовки, а также есть базы НАТО», — цитирует The Wall Street Journal слова своих источников.

Эти заявления подтверждают и высокие военные чины американской армии. По словам того же Данфорда, «география Греции и возможности довольно значительные».

Однако расширение военного сотрудничества двух стран сопряжено с геополитическими рисками. По словам научного сотрудника Центра изучения Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Ильшата Саетова, «Греция на сегодняшний день является главным врагом Турции».

Готовность Вашингтона и Афин укрепить свое военное сотрудничество может еще в большей степени обострить и без того напряженные отношения США и Турции.

Главным камнем преткновения в этих отношениях в последнее время стало именно желание Анкары приобрести у России зенитно-ракетные комплексы. В конце августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил решение своей страны о покупке российских С-400 вопреки давлению США.

Тогда турецкий лидер также отметил, что американская сторона начала выводить с турецкой территории системы ПРО, когда на Турцию начали падать ракеты из Сирии. Он заметил, что Анкаре нужны такие системы, но США решили их не продавать.

«Отношения у Турции с США стабильно ухудшаются. И естественно, когда страна НАТО покупает вооружение другого государства, которое в альянсе считается потенциальной угрозой, это не станет фактором улучшения отношений. При этом желание Анкары купить у России С-400 скорее является следствием ухудшения американо-турецких отношений, а не их причиной», — отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» Саетов. По словам эксперта,

желание США укрепить свое военное присутствие в Греции может отчасти быть шантажом в отношении Турции, который применяется после того, как прямые угрозы санкций не сработали.

«Это такое своеобразное психологическое давление на Турцию со стороны США», — говорит специалист.

В эту пользу говорит тот факт, что, по данным газеты, США не предлагают размещать американские войска и технику в Греции на постоянной основе. Возможно, на случай, если Анкара все же передумает покупать С-400.

Сработает ли эта тактика — сказать трудно.

«Во многом это зависит от того, на каком этапе находится российско-турецкая сделка. Чем ближе стороны к окончательному закрытию сделки, тем меньше шансов, что Анкара отступит от своих планов», — говорит Саетов.

Однако стоит подметить и тот факт, что после визита американских военных в Грецию министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу высказался за диалог с Грецией, несмотря на имеющиеся между двумя странами разногласия.

По данным The Wall Street Journal, США уже начали расширять использование греческих военных баз и разместили боевые беспилотники MQ-9 Reaper на базе ВВС «Ларисса». Однако, отмечает издание,

несмотря на все потенциальные преимущества более частого использования военных объектов, Греция не сможет заменить для США турецкую авиабазу «Инджирлик».