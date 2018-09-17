Китай намерен отказаться от переговоров с США

Китай может отказаться от торговых переговоров с США на фоне введения очередных пошлин, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.
Очередной раунд торговых переговоров между Штатами и КНР должен состояться в 20-х числах сентября, однако по словам источника издания, китайская сторона может не поехать на встречу.
"Китай не собирается вести переговоры с приставленным к голове пистолетом", — отметил источник.
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин в ходе встречи на Восточном экономическом форуме обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином торговые войны.