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Китай намерен отказаться от переговоров с США
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WSJ: Китай намерен отказаться от торговых переговоров с США 

Газета.Ru + ещё 21 1 час назад
Фото: Reuters
Китай может отказаться от торговых переговоров с США на фоне введения очередных пошлин, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.
Очередной раунд торговых переговоров между Штатами и КНР должен состояться в 20-х числах сентября, однако по словам источника издания, китайская сторона может не поехать на встречу.
"Китай не собирается вести переговоры с приставленным к голове пистолетом", — отметил источник.
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин в ходе встречи на Восточном экономическом форуме обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином торговые войны.
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