Китай намерен отказаться от переговоров с США

WSJ: Китай намерен отказаться от торговых переговоров с США

Очередной раунд торговых переговоров между Штатами и КНР должен состояться в 20-х числах сентября, однако по словам источника издания, китайская сторона может не поехать на встречу.

"Китай не собирается вести переговоры с приставленным к голове пистолетом", — отметил источник.