Мэр Лондона призвал к новому референдуму по Brexit

Мэр Лондона Садик Хан заявил, что граждане Великобритании должны второй раз проголосовать по вопросу выхода страны из Европейского союза . По его мнению, это лучший выход из ситуации, когда власти королевства не могут договориться с ЕС.

Хан выразил сожаление тем, что премьер Британии Тереза Мэй так и не смогла договориться о позиции по Brexit даже со своей партией, не говоря уже о соглашении с Евросоюзом. Об этом мэр Лондона написал в материале, опубликованном в воскресной газете The Observer.

По словам Хана, пришло время, когда граждане страны должны получить право на последнее слово. Именно простые люди должны решить вопрос о Brexit, раз уж политики с этим не справляются.

«Очередное голосование по Brexit никогда не было неизбежным, или чем-то, к чему, я думал, мне придётся когда-либо призывать. Но полный провал правительства и огромный риск, что мы столкнёмся с плохой сделкой или отсутствием сделки по Brexit, означает, что вновь дать людям слово сейчас правильный и единственный выход, который остался у нашей страны», — отметил Хан.

Британия и ЕС до конца октября должны решить три важных вопроса, которые бы позволили осуществить Brexit с соблюдением интересов сторон: завершить согласование договора о выходе из Евросоюза, решить проблему границы с Ирландией и выработать формат будущих взаимоотношений. Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года.