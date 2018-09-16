Мэр Лондона призвал к новому референдуму по Brexit 

Мэр Лондона Садик Хан заявил, что граждане Великобритании должны второй раз проголосовать по вопросу выхода страны из Европейского союза. По его мнению, это лучший выход из ситуации, когда власти королевства не могут договориться с ЕС.
Хан выразил сожаление тем, что премьер Британии Тереза Мэй так и не смогла договориться о позиции по Brexit даже со своей партией, не говоря уже о соглашении с Евросоюзом. Об этом мэр Лондона написал в материале, опубликованном в воскресной газете The Observer.
По словам Хана, пришло время, когда граждане страны должны получить право на последнее слово. Именно простые люди должны решить вопрос о Brexit, раз уж политики с этим не справляются.
«Очередное голосование по Brexit никогда не было неизбежным, или чем-то, к чему, я думал, мне придётся когда-либо призывать. Но полный провал правительства и огромный риск, что мы столкнёмся с плохой сделкой или отсутствием сделки по Brexit, означает, что вновь дать людям слово сейчас правильный и единственный выход, который остался у нашей страны», — отметил Хан.
Британия и ЕС до конца октября должны решить три важных вопроса, которые бы позволили осуществить Brexit с соблюдением интересов сторон: завершить согласование договора о выходе из Евросоюза, решить проблему границы с Ирландией и выработать формат будущих взаимоотношений. Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года.