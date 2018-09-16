Трамп предсказал падение рейтинга из-за России

Трамп оценил ущерб своему рейтингу от расследования «вмешательства России»

Президент США Дональд Трамп утверждает, что "российское расследование" стоило ему 25 пунктов поддержки в опросах общественного мнения.

"Хотя мои — наши — показатели в опросах хорошие, поскольку экономика лучшая за всю историю, если бы не сфальсифицированная российская охота на ведьм, они были бы на 25 пунктов выше!" — написал Трамп. Он обвинил спецпрокурора Роберта Мюллера и демократов в том, что они используют этот вопрос для того, чтобы повредить республиканцам на промежуточных выборах ноября.

Рональда Рейгана и По усредненным показателям сайта FiveThirtyEight, рейтинг одобрения деятельности Трампа в опросах составляет 39,9%, в то время как 53,7% его деятельность не одобряют, а остальные опрошенные затрудняются с ответом. Рейтинг у Трампа на данном этапе первого президентского срока ниже, чем у любого другого президента США начиная с Гарри Трумана, однако от президентов Билла Клинтона Джимми Картера он отстает лишь ненамного. Если бы рейтинг Трампа был на 25 процентных пункта выше, он бы приблизился к рейтингам Джорджа Буша-старшего в разгар войны в Персидском заливе и Джорджа Буша-младшего через год после терактов 11 сентября 2001 года на фоне войны в Афганистане и подготовки ко второй войне в Ираке.

Мюллер расследует предположения о "сговоре" Трампа с Россией на президентских выборах, Кремль и Белый дом опровергают наличие каких-либо связей между Москвой и Трампом. Расследование вменяемого России "вмешательства" в американские выборы ведется также в обеих палатах конгресса США. При этом доказательств какого-либо "вмешательства" так и не было приведено, несмотря на то, что "расследование" длится уже больше года.

Путин заявлял, что это дело — внутренние распри в США, и выражал надежду на прекращение расследования и развитие отношений между странами.