Кучма призвал Трампа извиниться перед Украиной

"Украину обманули, Северная Корея без ядерного оружия вообще ничего не стоит. Какой бы совет хотели дать в этом плане Трампу? Главное, надо вернуться и сказать: "Извините, я готов более активно помогать Украине в этой проблеме, которая сегодня является страшной не только для Украины, но и для Европы и всего мира", — сказал Кучма в кулуарах конференции "Ялтинская европейская стратегия".

Будапештский меморандум, подписанный 5 декабря 1994 года лидерами Украины, России, США и Великобритании, фактически стал документом, который лишил Киев ядерного оружия и положил начало его присоединению к Договору о нераспространении.

По словам замдиректора правового департамента МИД России Игоря Панина, тезис о нарушении Россией Будапештского меморандума, в котором Украина обвиняет Россию, несостоятелен, так как меморандум не является международным договором и не налагает дополнительные обязательства на государства помимо имевшихся у них на момент подписания.