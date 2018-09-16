Лондону пришлось отложить санкции против РФ

The Daily Telegraph. Новый пакет британских санкций против коррумпированных российских чиновников должен быть отложен на срок до двух лет, сообщает

Ранее Мэй заявила, что не исключает «заморозки» государственных счетов России, если будут основания полагать, что они могут нести угрозу жизни и имуществу британских граждан. По ее словам, Национальное криминальное агентство Британии будет оказывать противодействие «серьезным преступникам и коррумпированным элитам», в том числе из России.

С января британские госорганы наделены правом требовать объяснение происхождения капитала у иностранных владельцев недвижимости и активов в стране, если его стоимость более 50 тысяч фунтов стерлингов. Если предоставленные данные покажутся инспекторам сомнительными, на собственность могут наложить арест.

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта нервно-паралитическим веществом «Новичок» и госпитализированы в бессознательном состоянии. В причастности к происшедшему Лондон обвинил Москву.