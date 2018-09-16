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Лондону пришлось отложить санкции против РФ
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Лондону пришлось отложить санкции против РФ 

Рамблер + ещё 31 12 часов назад
Фото: Reuters
Новый пакет британских санкций против коррумпированных российских чиновников должен быть отложен на срок до двух лет, сообщает The Daily Telegraph.
Так называемая «поправка Магнитского», заявленная премьер-министром страны Терезой Мэй как «немедленный ответ» Москве после покушения на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, не будет введена до тех пор, пока Великобритания не покинет ЕС. Это заявление сделал заместитель руководителя британского МВД по вопросам безопасности Бен Уоллес.
Ранее Мэй заявила, что не исключает «заморозки» государственных счетов России, если будут основания полагать, что они могут нести угрозу жизни и имуществу британских граждан. По ее словам, Национальное криминальное агентство Британии будет оказывать противодействие «серьезным преступникам и коррумпированным элитам», в том числе из России.
С января британские госорганы наделены правом требовать объяснение происхождения капитала у иностранных владельцев недвижимости и активов в стране, если его стоимость более 50 тысяч фунтов стерлингов. Если предоставленные данные покажутся инспекторам сомнительными, на собственность могут наложить арест.
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта нервно-паралитическим веществом «Новичок» и госпитализированы в бессознательном состоянии. В причастности к происшедшему Лондон обвинил Москву.
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