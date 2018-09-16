Лондону пришлось отложить санкции к России

Британское МВД проинформировало премьер-министра страны Терезу Мэй о том, что пакет антироссийских ограничительных мер придется отложить до Brexit.
Великобритания не сможет ввести санкции в отношении РФ из-за дела Скрипалей до выхода Соединенного Королевства из состава Евросоюза. Такое заявление сделал заместитель руководителя британского МВД по вопросам безопасности Бен Уоллес.
Как пишет The Daily Telegraph, Министерство внутренних дел Великобритании проинформировало премьер-министра страны Терезу Мэй о том, что пакет антироссийских ограничительных мер придется отложить до Brexit. В материале отмечается, что речь идет о принятой в мае этого года «поправке Магнитского», являющейся частью британского закона о санкциях, которая не будет введена в действие до выхода страны из ЕС.
Напомним, шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили отравленными нервно-паралитическим газом «Новичок» в британском Солсбери 4 марта этого года. Ответственность за произошедшее Лондон возложила на Москву, не предоставив при этом каких-либо доказательств. Российская сторона, в свою очередь, все обвинения категорически отрицает.
5 сентября Лондоном были опубликованы снимки подозреваемых в покушении на Скрипалей, которые были представлены как сотрудники ГРУ Александр Петров и Руслан Боширов. В связи с этим Британия пообещала ввести новые антироссийские санкции.
После этого постоянный представитель России при ООН Василий Небензя прокомментировал обвинения со стороны Британии в причастности РФ к отравлению Скрипалей. По его словам, это не более чем «дешевая пьеса», правда в которой никому не нужна.