Нарвал из Арктики решил перебраться поближе к югу

Ученые, наблюдающие за китами в реке Святого Лаврентия в Канаде , заметили что-то необычное в стае белух — одна из них вовсе не белуха, а нарвал, сообщает Daily Mail.

Такое поведение нарвала может казаться необычным, но, по словам исследователей, растущие температуры все чаще вытесняют животных на новые территории, и такие случаи будут встречаться все чаще.