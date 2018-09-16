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Нарвал из Арктики решил перебраться поближе к югу
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Нарвал из Арктики решил перебраться поближе к югу 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © Baleines En Direct
Ученые, наблюдающие за китами в реке Святого Лаврентия в Канаде, заметили что-то необычное в стае белух — одна из них вовсе не белуха, а нарвал, сообщает Daily Mail.
Хотя нарвалы обычно проводят свою жизнь в холодных арктических водах, этот кит по какой-то причине отважился заплыть дальше на юг.
Такое поведение нарвала может казаться необычным, но, по словам исследователей, растущие температуры все чаще вытесняют животных на новые территории, и такие случаи будут встречаться все чаще.
"Мы уже видим это явление у других видов, таких как белый медведь и гризли, которые даже скрещивались между собой", — заявили исследователи.
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