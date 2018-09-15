Ещё
Трамп намерен уволить главу Пентагона
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стало известно о намерении Трампа заменить главу Пентагона 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 13 39 минут назад
Фото: AP Photo
Президент Дональд Трамп думает о возможности заменить министра обороны страны Джеймса Мэттиса после ноябрьских выборов, сообщает The New York Times.
Источники The New York Times сообщили, что Трамп «размышляет, не хочет ли он видеть во главе Пентагона кого-то, кто будет оказывать ему более громкую поддержку, чем Мэттис», передает RT.
По данным издания, позиции Трампа и Мэттиса относительного многих вопросов расходятся. Это касается как отношения к военным учениям с Южной Кореей, так и вопроса о запрете службы трансгендеров в войсках США.
Трампу уже комментировал возможную замену Мэттиса, заявляя, что доволен им.
Ранее американский телеканал CNN называл Мэттиса в числе 13 предполагаемых авторов статьи в газете New York Times, где жестко раскритиковали президента США Дональда Трампа.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Тимошенко захотела новую стратегию мира для Украины Киев и ЕК подписали меморандум о помощи в 1 млрд евро Волкер отреагировал на интервью Петрова и Боширова
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
По номеру «отравителя» Скрипаля ответили в Минобороны1155
Наставники едва не поругались на шоу «Голос 60+»29
Россия отказалась выполнять «ультиматум» США919
Названы страны с самой нездоровой едой50
В появлении урагана «Флоренс» обвинили людей27
Видео
00:22
Комики пошутили о Петрове и Боширове
Общество
03:26
Симоньян ответила «зайчикам из BBC» на искажение ее слов
Политика Другое
01:42
По делу об убийстве Захарченко задержан сотрудник СБУ
В мире Украина
03:26
По номеру «отравителя» Скрипаля ответили в Минобороны
Общество
01:22
На Россию надвигаются мощные ураганы и смерчи
Погода Общество
02:08
Игорь Скляр перенес сложную операцию
Шоу-бизнес
00:55
Россия отказалась выполнять «ультиматум» США
Политика
02:34
Ученых заподозрили в сокрытии страшной тайны о Солнце
Наука и техника
01:18
Тимошенко предложила новую стратегию мира в Донбассе
В мире
00:35
«Тупые»: дети сняли на видео оскорбления учителя
Образование Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение