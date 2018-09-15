Трамп намерен уволить главу Пентагона

Стало известно о намерении Трампа заменить главу Пентагона

Источники The New York Times сообщили, что Трамп «размышляет, не хочет ли он видеть во главе Пентагона кого-то, кто будет оказывать ему более громкую поддержку, чем Мэттис», передает RT.

По данным издания, позиции Трампа и Мэттиса относительного многих вопросов расходятся. Это касается как отношения к военным учениям с Южной Кореей, так и вопроса о запрете службы трансгендеров в войсках США.

Трампу уже комментировал возможную замену Мэттиса, заявляя, что доволен им.