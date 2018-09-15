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Волкер отреагировал на интервью Петрова и Боширова
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Волкер отреагировал на интервью Петрова и Боширова 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
Спецпредставитель госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер прокомментировал интервью подозреваемых Лондоном по «делу Скрипалей» Александра Петрова и Руслана Боширова.
Волкера спросили об интервью Петрова и Боширова на брифинге в рамках ежегодной конференции YES в Киеве, передает RT со ссылкой на УНН.
«Я очень рад, что Россия не потеряла своего чувства юмора», — ответил он.
В четверг Петров и Боширов дали интервью главному редактору МИА «Россия сегодня» и RT Маргарите Симоньян, в котором ответили на вопрос о флаконе с «Новичком», опровергли работу в ГРУ, а также указали на нестыковки в опубликованных Лондоном фотографиях.
Экс-глава МИД Британии Борис Джонсон заявлял, что у него от этого интервью «вскипела кровь». А руководитель внешнеполитического ведомства Великобритании Джереми Хант назвал интервью «фейковым телешоу».
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