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Расшифровано послание одержимой дьяволом монахини
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Расшифровано послание одержимой дьяволом монахини 

Рамблер 1 час назад
Фото: iStock Unreleased
Ученые расшифровали послание одержимой дьяволом монахини, написанное 300 лет назад, сообщает издание Mirror.
Около 300 лет назад сицилийская монахиня Мария Крочифисса делла Кончецьоне заявила, что в нее вселился дьявол и заставил написать письмо людям. Это послание, якобы созданное под диктовку Вельзевула, сохранилось до наших дней. Однако ученые не могли прочитать его в течение столетий — в нем перемешаны рунические, латинские, арабские и греческие символы.
Найти разгадку удалось исследователям итальянского центра Людум. Они использовали компьютерную программу, которая расшифровывает самые трудные шифры. Сообщается, что эту же программу-дешифратор используют хакеры и спецслужбы.
Исследователи заявили, что получили полный перевод. Они считают, что монахиня в совершенстве знала несколько языков и создала собственный код.
В письме отрицаются христианские ценности — Бог, Христос, Святой Дух. Утверждается, что никто не может воскрешать мертвых.
Имеется также ссылка на реку Стикс, которая, согласно греческой мифологии, отделяет царство живых от подземного мира мертвых.
Даниэле Аббате, директор научного центра Людум не верит, что сестра Мария была одержима дьяволом. Он считает, что она страдала от шизофрении.
«Я считаю, что монахиня хорошо владела языками, что позволяло ей придумать код и, возможно, страдала от шизофрении, что заставило ее выдумать диалоги с дьяволом», — заявил исследователь.
Исследования «дьявольского» письма из сицилийского монастыря Пальма-ди-Монтекьяро продолжаются.
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