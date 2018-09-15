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В австралийских магазинах обнаружили клубнику с иголками
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В австралийских магазинах обнаружили клубнику с иголками внутри 

РИА Новости + ещё 2 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Власти австралийского штата Квинсленд пообещали выплатить 100 тысяч австралийских долларов (70 тысяч долларов США) за информацию о злоумышленнике, который прячет в клубнику иголки, сообщает The Australian.
Сообщается, что иглы нашли в ягоде от шести производителей: Berry Obsession, Berry Licious, Donnybrook, Love Berry, Delightful Strawberries и Oasis. Товары изъяли с прилавков.
"Как здравомыслящий человек мог сознательно подвергнуть опасности ребенка или чье-то здоровье, совершив такой ужасный поступок? ", — сказала премьер-министр штата Квинсленд Анастейша Палашек.
Палашек предположила, что злоумышленник пытался саботировать работу производителей клубники.
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