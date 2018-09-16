«Смертельная начинка»: клубнику с иголками внутри нашли в австралийских магазинах

По предварительной версии, таким образом злоумышленник хотел саботировать работу производителей клубники.

В австралийских магазинах в клубнике были обнаружены иголки. Шокирующая находка уже обеспокоила власти австралийского штата Квинсленд, которые пообещали выплатить 70 тысяч долларов США за сведения о злоумышленнике.

Как уточняет 9news.com, иголки были обнаружены в ягоде от шести популярных производителей — Berry Obsession, Berry Licious, Donnybrook, Love Berry, Delightful Strawberries и Oasis.

В результате весь товар был убран с прилавков.

«Как здравомыслящий человек мог сознательно подвергнуть опасности ребенка или чье-то здоровье, совершив такой ужасный поступок?», — отметила премьер-министр штата Квинсленд Анастейша Палашек.

По ее мнению, таким образом злоумышленник хотел саботировать работу производителей клубники.

Опасные для здоровья продукты встречаются не только за рубежом. Так, с начала этого года в Москву завезли почти 900 килограммов грибов и ягод, содержащих радиоактивные вещества.