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Джонсон рассказал о запрете в МИД «особых отношений»
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Джонсон рассказал о запрете в МИД «особых отношений» 

News.ru 58 минут назад
Фото: Reuters
Борис Джонсон рассказал о запрете, который действовал в британском МИД, когда он был главой ведомства. По словам политика, он запрещал дипломатам говорить об «особых отношениях» между странами.
«В нём [словосочетании «особые отношения»] подразумевается асимметрия. Как и во многих романтических отношениях, здесь асимметрия», — сказал экс-министр на ужине в Вашингтоне. Об этом сообщает Telegram-канал «RT на русском».
Борис Джонсон посетил Вашингтон, где ему вручили премию имени Ирвинга Кристола. Награду бывшему дипломату присудил Американский институт предпринимательства.
Ранее News.ru писал, что экс-глава МИД Соединённого Королевства не поддерживает отставку премьер-министра Терезы Мэй. При этом он намерен бороться с её планом выхода страны из ЕС.
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