Волкер призвал Россию вывести войска из Донбасса

«Поскольку Россия контролирует эту территорию, то независимо от его убийства, нет никаких изменений в ситуации. Они контролируют военные силы, продолжают давление на Украину и продолжают горячую фазу конфликта», — сказал Волкер на брифинге в рамках встречи Ялтинской Европейской Стратегии, его слова цитирует «Интерфакс».

Курт Волкер особо отметил, что важно обеспечить мир на всей территории Донбасса. По его мнению, необходимо продлить действие закона о специальном статусе, «чтобы не дать России возможность воспользоваться этими упрёками в адрес Украины».

«Там есть русскоязычное население, которое также живет по всей Украине: в Харькове, Славянске, Одессе, в Киеве — повсюду. Единственное место, где русскоязычное население Украины страдает, — это там, где вмешалась Россия, там, где Россия осуществила оккупацию», — заявил спецпредставитель Госдепа США.

Он добавил, что если Россия действительно хочет улучшить жизнь русскоязычного населения, то она должна вывести свои войска.

Андрей Парубий. Ранее в Вашингтоне Курт Волкер обсудил ситуацию в Донбассе с президентом Украины Петр Порошенко . О том, что продление закона об особом статусе зависит от позиции международных партнёров Украины в начале августа заявлял председатель Верховной Рады

Закон был принят в октябре 2014 года и является ключевым документом для политического урегулирования на востоке Украины. Его действие истекает в 2018 году. Представители самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик неоднократно заявляли, что если закон не продлят, это будет означать отказ от реализации Минских соглашений.