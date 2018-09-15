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Волкер призвал Россию вывести войска из Донбасса
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Волкер призвал Россию вывести войска из Донбасса 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Убийство главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко не изменило политическую ситуацию. Поэтому Украина должна продлить закон об особом статусе Донбасса. Такое мнение высказал представитель Госдепартамента США Курт Волкер.
«Поскольку Россия контролирует эту территорию, то независимо от его убийства, нет никаких изменений в ситуации. Они контролируют военные силы, продолжают давление на Украину и продолжают горячую фазу конфликта», — сказал Волкер на брифинге в рамках встречи Ялтинской Европейской Стратегии, его слова цитирует «Интерфакс».
Курт Волкер особо отметил, что важно обеспечить мир на всей территории Донбасса. По его мнению, необходимо продлить действие закона о специальном статусе, «чтобы не дать России возможность воспользоваться этими упрёками в адрес Украины».
«Там есть русскоязычное население, которое также живет по всей Украине: в Харькове, Славянске, Одессе, в Киеве — повсюду. Единственное место, где русскоязычное население Украины страдает, — это там, где вмешалась Россия, там, где Россия осуществила оккупацию», — заявил спецпредставитель Госдепа США.
Он добавил, что если Россия действительно хочет улучшить жизнь русскоязычного населения, то она должна вывести свои войска.
Ранее в Вашингтоне Курт Волкер обсудил ситуацию в Донбассе с президентом Украины Петр Порошенко. О том, что продление закона об особом статусе зависит от позиции международных партнёров Украины в начале августа заявлял председатель Верховной Рады Андрей Парубий.
Закон был принят в октябре 2014 года и является ключевым документом для политического урегулирования на востоке Украины. Его действие истекает в 2018 году. Представители самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик неоднократно заявляли, что если закон не продлят, это будет означать отказ от реализации Минских соглашений.
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