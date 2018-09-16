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Россию уличили в провокации в Азовском море
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Волкер: США обеспокоены присутствием российских военных в Азовском море 

RT на русском + ещё 5 1 час назад
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что Соединённые Штаты обеспокоены из-за «провокационных» действий российских военных в Азовском море.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
«Мы не принимаем этих претензий России на шельфы и считаем, что присутствие российских военных там — это очень агрессивные провокационные шаги», — заявил Волкер.
Он добавил, что в Вашингтоне обеспокоены данной ситуацией.
Ранее на Украине пожаловались на действия российских пограничников в Азовском море.
Также в Киеве заявили об усилении группировки ВС Украины в районе Азовского моря.
RT на русском: последние новости
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