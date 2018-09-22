Киев озвучил «тайный» план по Донбассу

Раскрыты три компонента «тайного» западного проекта мира в Донбассе

По его словам, в проект включены три составляющие: миротворческие и полицейские силы, а также международная администрация, которая должна заменить властные структуры в самопровозглашенных республиках. Климкин отметил недопустимость идей Москвы о защите миротворцами Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ

«Не могут быть миротворцы, которые сидят вдоль линии соприкосновения. Должен быть, хотя и последовательный, но процесс захода на всю оккупированную территорию», — пояснил глава ведомства.

Климкин заявил, что важнейшим пунктом резолюции он считает два последних компонента.

«Как бы это ни парадоксально для кого-то выглядело, не так принципиально будет там на две тысячи меньше, или на две тысячи больше самих миротворцев, поскольку вопрос о тяжелом оружии мы как-то с ними наладим. А вот полицейские и международная администрация — это мегапринципиальный вопрос. Без этого вся эта логика работать не будет», — заключил глава МИД Украины.

Проект резолюции намеренно не вносится в Совбез, чтобы не дать России возможность «сделать компромисс, который бы помешал реальной деоккупации», сообщил министр. Он отметил недопустимость идеи Москвы о защите Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ миротворцами по линии соприкосновения и при перемещениях по территории ДНР и ЛНР.