Ещё
Киев раскусил новую тактику России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Киев раскусил новую тактику России 

Lenta.ru + ещё 16 15 сентября 2018
Фото: EPA
Москва отказалась от идеи избрания пророссийской власти на Украине и поставила перед собой иную цель, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Об этом сообщает «Европейская правда».
«Российской целью не является создание в Украине более пророссийской реальности. Если в России остались разумные люди — а они там есть — то они оставили надежду на это и сейчас четко следуют идее фрагментации Украины», — указал он.
По его словам, намерение Москвы разделить Украину уже не скрывается. «Если послушать их экспертные дискуссии, то это сейчас является их ключевой идеей», — добавил Климкин.
15 сентября Климкин признал, что Украина и Россия находятся в состоянии экзистенциального конфликта. «Нет конфликтов, которые нельзя решить, но то, что происходит между нами и россиянами, — это вопрос нашего существования, это экзистенциальный конфликт, то есть он абсолютно отличный от того, когда идет борьба за что-то другое», — полагает глава МИД.
Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Украина регулярно обвиняет Москву в ведении военных действий на юго-востоке своей территории и называет страной-агрессором. Кремль отвергает эти обвинения.
Последние новости
Жириновский на телешоу Соловьева обещал вымазать депутата фекалиями Севшему на лицо Баскова Киркорову напомнили про смерть Кобзона Любитель мяса с кровью заработал червя в мозгу
Комментарии3
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина прекращает действие договора с РФ по Азовскому морю102
Запад резко отреагировал на доклад России по MH1797
Киев отреагировал на обвинения РФ по MH17301
Николай Носков госпитализирован2
Минобороны обосновало вину Украины в уничтожении MH17250
Видео
00:20
«Плачущий» мост в Киеве вызвал недоумение
Украина В мире
00:59
Украина прекращает действие договора с РФ по Азовскому морю
В мире Украина
00:38
Сочи уходит под воду
Происшествия Погода
04:55
Минобороны заявило о фальсификации видео по MH17
Армия
00:45
Николай Носков госпитализирован
Шоу-бизнес
00:42
«Было бы глупо, если бы я называл его на „вы“
Общество Политика
06:32
Киев отреагировал на обвинения РФ по MH17
В мире Украина
37:27
Минобороны обосновало вину Украины в уничтожении MH17
Армия Войска
04:50
Порошенко разорвал дружбу с Россией
В мире Украина
Минобороны: сбившая MH17 ракета произведена в Подмосковье
Происшествия Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение