Киев раскусил новую тактику России

Москва отказалась от идеи избрания пророссийской власти на Украине и поставила перед собой иную цель, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Об этом сообщает «Европейская правда».

«Российской целью не является создание в Украине более пророссийской реальности. Если в России остались разумные люди — а они там есть — то они оставили надежду на это и сейчас четко следуют идее фрагментации Украины», — указал он.

По его словам, намерение Москвы разделить Украину уже не скрывается. «Если послушать их экспертные дискуссии, то это сейчас является их ключевой идеей», — добавил Климкин.

15 сентября Климкин признал, что Украина и Россия находятся в состоянии экзистенциального конфликта. «Нет конфликтов, которые нельзя решить, но то, что происходит между нами и россиянами, — это вопрос нашего существования, это экзистенциальный конфликт, то есть он абсолютно отличный от того, когда идет борьба за что-то другое», — полагает глава МИД.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Украина регулярно обвиняет Москву в ведении военных действий на юго-востоке своей территории и называет страной-агрессором. Кремль отвергает эти обвинения.