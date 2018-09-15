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По делу об убийстве Захарченко задержан сотрудник СБУ
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В ДНР рассказали, что по делу об убийстве Захарченко задержан сотрудник СБУ 

РИА Новости 36 минут назад
Фото: РИА Новости
Задержанный по подозрению в убийстве главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко является сотрудником Службы безопасности Украины, сообщил в субботу врио главы ДНР Денис Пушилин.
Ранее Пушилин заявил, что в рамках расследования убийства Захарченко задержан один человек, который уже дал показания. Он также сообщил о причастности к теракту западных спецслужб.
"Собранные в ходе расследования убийства Александра Захарченко данные и показания задержанного следователями сотрудника СБУ говорят о причастности Украины и западных спецслужб", — написал Пушилин в своем Telegram-канале.
Глава ДНР Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Министр доходов и сборов самопровозглашенной республики Александр Тимофеев при взрыве получил тяжелые ранения. Кроме того, погиб охранник Захарченко. По данным МЧС, пострадали 11 человек. Власти ДНР признали произошедшее терактом. Парламент ДНР назначил врио главы республики представителя на переговорах в Минске Дениса Пушилина.
Президент РФ Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым, подчеркнув, что те, кто выбрал путь террора, не хотят искать мирное решение конфликта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что практически нет сомнений, что за убийством главы ДНР стоит Киев. СК РФ возбудил уголовное дело.
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