В ДНР рассказали, что по делу об убийстве Захарченко задержан сотрудник СБУ

Ранее Пушилин заявил, что в рамках расследования убийства Захарченко задержан один человек, который уже дал показания. Он также сообщил о причастности к теракту западных спецслужб.

"Собранные в ходе расследования убийства Александра Захарченко данные и показания задержанного следователями сотрудника СБУ говорят о причастности Украины и западных спецслужб", — написал Пушилин в своем Telegram-канале.