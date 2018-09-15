Тимошенко предложила новую стратегию мира в Донбассе

Бывший премьер-министр Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко поддержала Минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе, однако сочла их недостаточными для установления мира в стране, передает РИА "Новости".

По ее мнению, Киеву следует апеллировать к гарантиям Будапештского меморандума и на его основе разработать новую стратегию мира на Украине. При этом она отдала должное Минским соглашениям, отметив, что без них конфликт мог быть более жестоким и всеохватывающим.

"Я верю в то, что мы вернемся к стратегиям, которые на самом деле были созданы, были подписаны. У меня в руках Будапештский меморандум, я против того, чтобы его откинули в сторону и сделали вид, что его не существует", — сказала Тимошенко.

Экс-премьер выразила надежду, что после "перезагрузки власти" на Украине появится возможность поговорить о новых стратегиях и вернуться к Будапештскому формату.

Будапештский меморандум подписали в 1994 году Украина, Россия, США и Британия. Согласно меморандуму, ядерные державы выступают гарантом безопасности Украины взамен на ликвидацию ядерного потенциала в стране.

Ранее стало известно о резком росте рейтинга Тимошенко в предвыборной гонке.