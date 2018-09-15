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Тимошенко предложила новую стратегию мира в Донбассе
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Тимошенко предложила новую стратегию мира в Донбассе 

Газета.Ru + ещё 4 31 минуту назад
Бывший премьер-министр Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко поддержала Минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе, однако сочла их недостаточными для установления мира в стране, передает РИА "Новости".
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По ее мнению, Киеву следует апеллировать к гарантиям Будапештского меморандума и на его основе разработать новую стратегию мира на Украине. При этом она отдала должное Минским соглашениям, отметив, что без них конфликт мог быть более жестоким и всеохватывающим.
"Я верю в то, что мы вернемся к стратегиям, которые на самом деле были созданы, были подписаны. У меня в руках Будапештский меморандум, я против того, чтобы его откинули в сторону и сделали вид, что его не существует", — сказала Тимошенко.
Экс-премьер выразила надежду, что после "перезагрузки власти" на Украине появится возможность поговорить о новых стратегиях и вернуться к Будапештскому формату.
Будапештский меморандум подписали в 1994 году Украина, Россия, США и Британия. Согласно меморандуму, ядерные державы выступают гарантом безопасности Украины взамен на ликвидацию ядерного потенциала в стране.
Ранее стало известно о резком росте рейтинга Тимошенко в предвыборной гонке.
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