В ДНР заявили о причастности Запада к убийству Захарченко

В ДНР заявили о причастности западных спецслужб к убийству Захарченко

Убийство главы самопровозглашённой Донецкой народной республики Александра Захарченко совершено при содействии западных спецслужб, заявил временно исполняющий обязанности лидера ДНР Денис Пушилин

«В результате дальнейшей работы спецслужб, анализа остатков взрывного устройства выявлены высокие технологии, не применяемые ранее СБУ. Это даёт понимание, что данный теракт совершён при содействии западных спецслужб», — цитирует Пушилина РИА Новости.

По его словам, в рамках расследования задержан один человек, который дал показания.

Ранее МВД ДНР опубликовало фото мужчины, разыскиваемого по данному делу.

Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе «Сепар» в Донецке.