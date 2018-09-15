Ещё
В ДНР заявили о причастности Запада к убийству Захарченко
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ДНР заявили о причастности западных спецслужб к убийству Захарченко 

RT на русском 14 минут назад
Фото: РИА Новости
Убийство главы самопровозглашённой Донецкой народной республики Александра Захарченко совершено при содействии западных спецслужб, заявил временно исполняющий обязанности лидера ДНР Денис Пушилин.
«В результате дальнейшей работы спецслужб, анализа остатков взрывного устройства выявлены высокие технологии, не применяемые ранее СБУ. Это даёт понимание, что данный теракт совершён при содействии западных спецслужб», — цитирует Пушилина РИА Новости.
По его словам, в рамках расследования задержан один человек, который дал показания.
Ранее МВД ДНР опубликовало фото мужчины, разыскиваемого по данному делу.
Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе «Сепар» в Донецке.
RT на русском: последние новости
Порошенко заявил, что Украина «переиграла» Россию Президент Греции назвал главную угрозу для Европы Второй президент Украины прокомментировал нынешнюю политическую обстановку в стране
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко заявил о победе над Россией1065
«Россия грозила применить ядерное оружие в Европе»82
Пилот ВВС США случайно показал сверхсекретный самолет191
Трэш колхозный. итальянский журнал оскорбил россиян122
Беспилотник ВСУ с ценными данными случайно сел в ДНР115
Видео
00:35
«Тупые»: дети сняли на видео оскорбления учителя
Образование Происшествия
03:34
Пилот ВВС США случайно показал сверхсекретный самолет
Оружие Армия
01:26
Порошенко заявил о победе над Россией
В мире Конфликты
01:31
РФ наотрез отказалась выполнять требование США
Политика
00:51
На красной ветке столичного метро парализовано движение
Новости Москвы Происшествия
02:06
Детали излишни: Украина больше не нужна России
Армия Статьи
02:59
Для Тулеева нашли новую должность
Политика Образование
00:38
В столице продлили «желтый» уровень погодной опасности
Погода Новости Москвы
00:06
Актер из «Нашей Раши» стал бомжом
Шоу-бизнес
03:47
РПЦ решилась на жесткий шаг против Константинополя
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение