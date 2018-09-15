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Президент Греции назвал главную угрозу для Европы
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Президент Греции назвал неонацизм главной угрозой для Европы 

РИА Новости + ещё 3 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Угрозой для Европы является не выход отдельных государств из Евросоюза, а популизм и неонацизм, заявил президент Греции Прокопис Павлопулос журналистам после саммита группы Аррайолуш (Arraiolos) в Риге.
Созданная в 2003 году группа Аррайолуш — неформальная группа руководителей стран Европейского Союза с парламентской формой правления. Первый саммит проходил в небольшом португальском городе Аррайолуш. Нынешняя встреча в Риге проходила с 13 по 14 сентября. Следующий саммит намечен в Афинах в сентябре 2019 года.
Павлопулос заявил, что все участники саммита считают предстоящие в мае 2019 года выборы в Европарламент одними из наиболее критически важных после создания еврозоны, поскольку возрождается кошмар неонацизма.
"Решается, в буквальном смысле, будущее Европейского Союза. И мы надеемся, что эта угроза не пройдёт. Мы надеемся, что народы Европы скажут в один голос: "Но пасаран!". Надо сказать, что мы видим угрозу", — заявил президент Греции.
"Все эти формы популизма и неонацизма, скрытые за якобы патриотизмом, имеют одну цель: возродить кошмары прошлого, кошмары, разрушившие Европу и почти весь мир. Поэтому мы должны бороться за то, чтобы эти силы не прошли и за то, чтобы европейское строительство было завершено", — сказал Павлопулос.
По его словам, европейцы должны решить, какую Европу они хотят видеть.
Несколько дней назад об опасности неонацизма заявил с трибуны Европарламента премьер-министр Греции Алексис Ципрас.
В Риге, где состоялся саммит, каждый год проходит шествие участников латышского легиона Ваффен СС и их сторонников. Оно вызывает недовольство и возмущение антифашистских организаций во всем мире.
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