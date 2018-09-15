Глава Мюнхенской конференции призвал к сближению с РФ

Глава Мюнхенской конференции призвал к сближению с Россией

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер считает, что установить мир и безопасность в Европе возможно только вместе с Россией . Такое мнение политик приводит статье для издания Bild.

Ишингер считает, что сверхдержавы потеряли доверие друг к другу и «американский покровитель Европы» видит все меньше причин помогать европейцам. Основанный на четких правилах послевоенный порядок начал разрушаться. Но Евросоюз должен оставаться единым, а входящим в альянс странам необходимо действовать сообща.

«Если каждый член ЕС и дальше сможет налагать свое вето при принятии внешнеполитических решений, то нам не стоит удивляться, если в Вашингтоне, Москве и Пекине к 500 миллионам европейцев не будут относиться серьезно», — цитирует Ишингера RT.

Глава Мюнхенской конференции призвал Германию и европейских партнеров взять на себя большую ответственность во внешней политике и не поручать другим военные операции и борьбу с терроризмом. Он потребовал объединить и усилить военные возможности всех европейских государств, чтобы отстаивать собственные интересы и, в случае необходимости, обороняться.

Политик напомнил, что на восточной и южной границах Европы идут кровавые конфликты. По его мнению, использовать «культуру сдержанности», чтобы игнорировать проблемы больше нельзя, потому что в противном случае последствия терактов и гражданских войн придут в Европу.

«Если мы не сделаем все возможное для того, чтобы не допустить кровопролития или остановить его, то тогда последствия таких гражданских войн или террористических атак рано или поздно постучатся к нам в дверь», — подчеркнул глава Мюнхенской конференции.

В то же время Ишингер считает, что Европе не нужно разрывать отношения с США, так как европейцы не могут отказаться от гарантий безопасности Вашингтона в мире, в котором есть ядерное оружие и не так много желающих защищать либеральный миропорядок вместе с Европой.

Ишингер также призвал к сближению с Москвой, так как мир и безопасность возможны в Европе только «с Россией, а не против нее». По мнению главы Мюнхенской конференции, в отношении России Евросоюзу нужно придерживаться двойной стратегии, которая включает «как можно больше общения, а устрашения и обороны — сколько необходимо»