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Глава Мюнхенской конференции призвал к сближению с РФ
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Глава Мюнхенской конференции призвал к сближению с Россией 

Федеральное агентство новостей 41 минуту назад
Фото: wikipedia.org/Sebastian Zwez/CC BY 3.0 de
Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер считает, что установить мир и безопасность в Европе возможно только вместе с Россией. Такое мнение политик приводит статье для издания Bild.
Ишингер считает, что сверхдержавы потеряли доверие друг к другу и «американский покровитель Европы» видит все меньше причин помогать европейцам. Основанный на четких правилах послевоенный порядок начал разрушаться. Но Евросоюз должен оставаться единым, а входящим в альянс странам необходимо действовать сообща.
«Если каждый член ЕС и дальше сможет налагать свое вето при принятии внешнеполитических решений, то нам не стоит удивляться, если в Вашингтоне, Москве и Пекине к 500 миллионам европейцев не будут относиться серьезно», — цитирует Ишингера RT.
Глава Мюнхенской конференции призвал Германию и европейских партнеров взять на себя большую ответственность во внешней политике и не поручать другим военные операции и борьбу с терроризмом. Он потребовал объединить и усилить военные возможности всех европейских государств, чтобы отстаивать собственные интересы и, в случае необходимости, обороняться.
Политик напомнил, что на восточной и южной границах Европы идут кровавые конфликты. По его мнению, использовать «культуру сдержанности», чтобы игнорировать проблемы больше нельзя, потому что в противном случае последствия терактов и гражданских войн придут в Европу.
«Если мы не сделаем все возможное для того, чтобы не допустить кровопролития или остановить его, то тогда последствия таких гражданских войн или террористических атак рано или поздно постучатся к нам в дверь», — подчеркнул глава Мюнхенской конференции.
В то же время Ишингер считает, что Европе не нужно разрывать отношения с США, так как европейцы не могут отказаться от гарантий безопасности Вашингтона в мире, в котором есть ядерное оружие и не так много желающих защищать либеральный миропорядок вместе с Европой.
Ишингер также призвал к сближению с Москвой, так как мир и безопасность возможны в Европе только «с Россией, а не против нее». По мнению главы Мюнхенской конференции, в отношении России Евросоюзу нужно придерживаться двойной стратегии, которая включает «как можно больше общения, а устрашения и обороны — сколько необходимо»
«Дверь для России нужно держать открытой — этот важный принцип нужно сохранить», — заключил Ишингер.
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