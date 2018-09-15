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Задержаны авторы скандального ролика про Мадуро
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В Венесуэле задержаны авторы оскорбительного ролика про президента Мадуро 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев
Венесуэльские военные задержали двух пожарных, которые сняли издевательский ролик про президента страны Николаса Мадуро, сравнив его с ослом, сообщает портал Nuevo Herald.
На ставшем популярным в сети ролике пожарные заводят настоящего осла на свою станцию в штате Мерида, проводя для него "экскурсию" и называя президентом Мадуро.
"Добрый день, товарищи! Как вы видите, мы принимаем с визитом президента Мадуро Мороса на станции номер 8… Он совершает инспекцию", — рассказывает остающийся за кадром пожарный.
Осел в сопровождении другого сотрудника станции проходит по коридору и выходит на огороженную площадку, где ест траву. Затем его выводят со станции.
Авторы ролика использовали давно придуманную недоброжелателями шутку, когда путем замены пары букв в фамилии президента она превращается в переводе в "Больше, чем осел".
По данным портала Universal, пожарные были задержаны сотрудниками управления военной контрразведки. Какие в точности им предъявляются обвинения, пока не известно.
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