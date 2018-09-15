Задержаны авторы скандального ролика про Мадуро

В Венесуэле задержаны авторы оскорбительного ролика про президента Мадуро

Венесуэльские военные задержали двух пожарных, которые сняли издевательский ролик про президента страны Николаса Мадуро , сравнив его с ослом, сообщает портал Nuevo Herald.

На ставшем популярным в сети ролике пожарные заводят настоящего осла на свою станцию в штате Мерида, проводя для него "экскурсию" и называя президентом Мадуро.

"Добрый день, товарищи! Как вы видите, мы принимаем с визитом президента Мадуро Мороса на станции номер 8… Он совершает инспекцию", — рассказывает остающийся за кадром пожарный.

Dos bomberos adscritos a la gobernación del estado Mérida fueron detenidos por su presunta participación en la publicación del video que acompaña este tuit. El gobernador de la entidad @RamonGuevaraMRD pidió respeto a los DDHH de ambos funcionarios y debido proceso en el caso pic.twitter.com/VZfQAHR1MS— Isnardo Bravo (@isnardobravo) 14 сентября 2018 г. Осел в сопровождении другого сотрудника станции проходит по коридору и выходит на огороженную площадку, где ест траву. Затем его выводят со станции.

Авторы ролика использовали давно придуманную недоброжелателями шутку, когда путем замены пары букв в фамилии президента она превращается в переводе в "Больше, чем осел".

По данным портала Universal, пожарные были задержаны сотрудниками управления военной контрразведки. Какие в точности им предъявляются обвинения, пока не известно.