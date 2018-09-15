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Разведка Британии нашла нового осведомителя СССР
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Times: экс-лидер лейбористов Британии был осведомителем СССР 

Газета.Ru + ещё 3 56 минут назад
Фото: Reuters
Британская разведка МИ-6 считает, что бывший лидер лейбористской партии Великобритании Майкл Фут был осведомителем СССР. Об этом сообщает The Times.
По данным издания, в 1940-х годах у Фута установились доверительные отношения с властями Советского Союза.
Как отмечается, в 1960-х годах Фут получил от 10 до 14 выплат от советской разведки.
При этом общая сумма выплат составляет около $48,5 тысяч.
По словам экспертов, советская разведка использовала Фута для дезинформации.
Майкл Фут возглавлял Лейбористскую партию с 1980 по 1983 годы. В 2010 году политик скончался в возрасте 96 лет.
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