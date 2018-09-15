Разведка Британии нашла нового осведомителя СССР

Times: экс-лидер лейбористов Британии был осведомителем СССР

Британская разведка МИ-6 считает, что бывший лидер лейбористской партии Великобритании Майкл Фут был осведомителем СССР. Об этом сообщает The Times.

По данным издания, в 1940-х годах у Фута установились доверительные отношения с властями Советского Союза.

Как отмечается, в 1960-х годах Фут получил от 10 до 14 выплат от советской разведки.

При этом общая сумма выплат составляет около $48,5 тысяч.

По словам экспертов, советская разведка использовала Фута для дезинформации.