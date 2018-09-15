США обвинили РФ в «попытках» повлиять на работу ООН по КНДР

Помпео обвинил Россию в «попытках» повлиять на работу СБ ООН по КНДР

"Я разговаривал сегодня ранее с постпредом (США при ООН Никки) Хейли, Россия активно пыталась изменить резолюцию Комитета 1718 Совбеза ООН, который контролирует соблюдение санкций (против КНДР) через изменение ее содержания. Я надеюсь, что Комитет 1718 продолжит делать то, что он делал исторически, сохраняя независимость и не позволять одной стране, в данном случае России, изменять свои принципы работы", — сказал он в рамках пресс-конференции для журналистов в госдепартаменте.

Ранее постпред США Никки Хейли остро отреагировала на внесение изменений в доклад Комитета 1718 Совбеза ООН, который контролирует соблюдение санкций против КНДР. В него по просьбе России были внесены изменения. Глава американской миссии заявила, что они "разочарованы, тем, что группа уступила российскому давлению".