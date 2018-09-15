Ещё
В Бельгии назначили следящего за «российской киберугрозой»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Бельгии назначили ответственного за мониторинг «российской киберугрозы» 

РИА Новости + ещё 7 38 минут назад
Фото: РИА Новости
Бельгийская разведка создала в своей структуре отдельную должность ответственного за мониторинг так называемой "российской киберугрозы", говорится в опубликованном федеральным парламентом докладе по итогам слушаний в комитете по вопросам обороны.
Комитетские слушания с участием руководителя разведслужбы Клода ван де Ворде прошли в июне, но составленный по их итогам доклад обнародован на сайте палаты представителей Бельгии только сейчас.
"Что касается российской киберугрозы, что главная служба разведки и безопасности минобороны наняла штатного ответственного сотрудника, который руководит непостоянной рабочей группой", — ответил генерал на вопрос, "какова природа российской киберугрозы для предстоящих выборов и есть ли попытки манипулирования".
Он добавил, что "речь в данном случае идет не только о деятельности в свете предстоящих выборов. Деятельность Китая также отслеживается".
Говоря в целом об усилиях в сфере кибербезопасности, представитель спецслужбы заявил депутатам, что разработан план по набору как гражданских, так и военных специалистов, который вскоре будет внесен на рассмотрение министру.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах с помощью кибератак, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции, Великобритании и Германии, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
Последние новости
Япония потеряла за сутки куда больше, чем Курилы Российские военные применили уникальные ракеты-невидимки Глава Евросоюза объявил начало "избавления от доллара"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Беспилотник ВСУ с ценными данными случайно сел в ДНР33
Пилот ВВС США случайно показал сверхсекретный самолет92
«Россию мы переиграли»172
«Тупые»: дети сняли на видео оскорбления учителя
Названы три версии повреждения «Союза»42
Видео
00:35
«Тупые»: дети сняли на видео оскорбления учителя
Образование Происшествия
03:34
Пилот ВВС США случайно показал сверхсекретный самолет
Оружие Армия
01:31
РФ наотрез отказалась выполнять требование США
Политика
00:51
На красной ветке столичного метро парализовано движение
Новости Москвы Происшествия
02:06
Детали излишни: Украина больше не нужна России
Армия Статьи
02:59
Для Тулеева нашли новую должность
Политика Образование
00:38
В столице продлили «желтый» уровень погодной опасности
Погода Новости Москвы
00:06
Актер из «Нашей Раши» стал бомжом
Шоу-бизнес
03:47
РПЦ решилась на жесткий шаг против Константинополя
Общество
01:33
Собчак жестко высказалась об «отравителях»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение