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России пригрозили коллективным отпором в НАТО
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Генсек НАТО рассказал, какой будет ответ на возможные кибератаки из России 

РИА Новости + ещё 24
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью порталу Axios, что альянс может применить пятую статью устава в случае проведения кибератак со стороны России.
Ранее в заявлении саммита альянса, который прошел 11-12 июля в Брюсселе, сообщалось, что НАТО может в случае "гибридной войны" задействовать статью пятую устава о коллективной обороне, как и в случае вооруженного нападения.
"Не автоматически. Это зависит от характера кибератаки", — заявил генсек, отвечая на вопрос о том, может ли быть применена статья 5 в случае российских кибератак против НАТО.
Он добавил, что НАТО никогда не будет точно называть, когда будет применяться пятая статья. "Я считаю, что мы не должны давать это преимущество никакому потенциальному противнику", — добавил Столтенберг.
"Но важно то, что мы четко заявили, что мы намерены использовать статью 5 при необходимости, и что мы также укрепляем нашу киберзащиту", — заявил генсек.
Столтенберг добавил, что будут созданы наступательные киберсредства в миссиях и операциях НАТО, которые будут использоваться только в соответствии с международным правом.
"Они использовались, например, против ИГ*, не НАТО, но союзниками НАТО", — заявил Столтенберг.
Статья 5 устава НАТО в числе прочего гласит, что "вооруженное нападение на одну (договаривающуюся сторону — ред.) или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом".
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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