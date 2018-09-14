Разрушение Крымского моста и другие события дня

ЦБ повысил ключевую ставку впервые за 4 года
Совет директоров Банка России повысил ключевую ставку на 0,25 п.п. — до 7,5%, сообщается на сайте регулятора. Последний раз ставка повышалась 16 декабря 2014 года, когда показатель вырос сразу на 6,5 п.п. — до 17%.
Крымскому мосту предрекли разрушение
Бывший замминистра чрезвычайных ситуаций Украины Василий Кваша поставил под сомнение долговечность Крымского моста, заявив, что сооружение может разрушиться от нагрузок и воздействия штормов.
«Отравители» Скрипалей пропали
Главред Russia Today Маргарита Симоньян заявила, что Александр Петров и Руслан Боширов, объявленные подозреваемыми по делу Скрипалей в Британии, перестали выходить на связь.
Кремль оценил план по отказу от доллара
По словам Пескова, "тема дедолларизации активно обсуждается не только в Москве, но и во всем мире". "Четких планов у российской стороны пока нет, но это вопрос, который стоит на повестке дня", — отметил представитель Кремля.
Детали излишни: Украина больше не нужна России
Министерство обороны России отчиталось о полном преодолении зависимости от поставок украинских комплектующих для военной техники. На замену украинским «Зоря-Машпроект», «Мотор Сич» и другим предприятиям пришли российские — «Сатурн», завод Климова и Объединенная двигателестроительная корпорация.
Скандал в гимнастике: россиянке дали бракованную ленту
Бракованная лента, предоставленная организаторами чемпионата мира по художественной гимнастике в Болгарии, помешала действовавшей чемпионке Арине Авериной защитить свой титул в упражнениях с лентой, где она в результате даже не пробилась в финал, не попав заодно и в финал многоборья.
Для Тулеева нашли новую должность
Бывший губернатор и экс-спикер парламента Кемеровской области Аман Тулеев стал ректором Кузбасского регионального института развития профессионального образования (КРИРПО).
Украина получила шанс не возвращать России $3 млрд
Апелляционный суд Англии вынес решение по делу о долге Украины в $3 млрд перед Россией. В марте 2017 г. Высокий суд Лондона обязал украинские власти погасить долг по облигациям, выплатить $75 млн купонного дохода и штрафные проценты. Украина потребовала отменить решение суда.
Россияне умирают от питьевой воды
Половина воды из кранов не соответствует стандартам качества и может быть опасна для жизни россиян. Водопроводная система страны находится в тяжелом состоянии — денег на ремонт и обслуживание сетей просто не хватает, правила, установленные государством, не позволяют отрасли развиваться.
Рынку жилья предрекли обвал цен
К концу 2021 года квартиры в Москве подешевеют на 15-20 процентов относительно сентября 2018-го. Об этом в интервью «Вечерней Москве» рассказал руководитель аналитического центра IRN.RU Олег Репченко.