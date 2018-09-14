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Лукашенко поздравил Медведева с днём рождения
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Лукашенко поздравил Медведева с днём рождения 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил премьер-министра Дмитрия Медведева с днём рождения.
Соответствующее сообщение было опубликовано на пресс-службой белорусского лидера.
Отмечается, что глава Белоруссии отметил организаторский талант и огромный опыт государственного управления Медведева, указав, что таланты премьера способствуют развитию России и повышению авторитета страны в мировом сообществе.
«Убеждён, что вы будете и далее последовательно содействовать укреплению и расширению многоплановых белорусско-российских связей, активизации интеграционного взаимодействия между нашими странами», — указал Лукашенко.
В пресс-службе отдельно отметили, что президент Белоруссии вместе с этим пожелал Медведеву осуществления «всех намеченных планов и начинаний, доброго здоровья, счастья и благополучия».
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