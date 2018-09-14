В резиденции Порошенко сделали «дикую» находку 

В официальной резиденции президента Украины Петра Порошенко вырубают деревья и отстреливают дичь на продажу, пишет «Лента.ру» со ссылкой на украинский телеканал «1+1».
Журналисты телеканала ознакомились с налоговой декларацией «Залесья», из которой следует, что резиденция торгует древесиной по цене ниже рыночной и продает мясо диких животных: оленей, перепелов, ланей и фазанов. За последние пять лет резиденция заработала на дичи 189 тысяч гривен.
Низкие цены на мясо и древесину журналисты объясняют возможными откатами.
Директор резиденции отрицает факт отстрела диких животных на продажу и уверяет, что вырубаются только больные деревья.
Резиденция «Залесье» находится в 20 км от Киева, ее площадь составляет 15 гектаров. В 2009 году президент Виктор Ющенко намеревался сделать заповедник общедоступным, но эта инициатива так и не была реализована.