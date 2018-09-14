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В резиденции Порошенко нашли «дикий бизнес»
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В резиденции Порошенко нашли «дикий бизнес» 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Официальная резиденция президента Петра Порошенко «Залесье» стала объектом «дикого бизнеса». В государственной резиденции, которая давно должна была стать заповедником, вырубают деревья, стреляют дичь на продажу и, возможно, устраивают VIP-охоту. Об этом сообщает агентство УНИАН со ссылкой на программу «Грошi» телеканала «1+1».
Журналисты утверждают, что ознакомились с налоговой декларацией «Залесья», из которой следует, что государственная резиденция активно продает древесину по цене ниже рыночной. Причем вырубаются не только поваленные и пораженные деревья. Кроме того, за последние пять лет в «Залесье» «настреляли дичи» на 189 тысяч гривен, продав девять тонн дикого мяса. Резиденция площадью 15 тысяч гектаров продает оленей, ланей, перепелов, фазанов.
Низкие цены на мясо и древесину из «Залесья» объясняют возможными откатами. Директор резиденции уверяет, что животных не отстреливают на продажу, а деревья вырубаются только больные.
«Залесье» находится в 20 минутах езды от Киева. Еще в 2009 году Виктор Ющенко, занимавший пост президента, обещал сделать резиденцию открытым для всех национальным парком, но этого так и не произошло. Сейчас «Залесье» является объектом для «бизнеса элитных чиновников», заявили экологи журналистам. 6 сентября в резиденции прошла встреча президента с депутатами фракции «Блок Петра Порошенко».
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