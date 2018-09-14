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Далай-Лама выступил за Европу для европейцев
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Далай-Лама выступил за Европу для европейцев 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Reuters
Лидер тибетских буддистов Далай-Лама заявил, что Европа принадлежит европейцам, а мигранты должны вернуться домой. Об этом сообщает The Independent.
«Принимайте их, помогайте им, обучайте их (…), но в итоге они должны развивать свою собственную страну», — сказал он.
Заявление он сделал в шведском Мальмё, где по данным Business Insider, почти треть населения составляют иммигранты. По мнению Далай-Ламы, на европейцах лежит моральная ответственность за помощь «тем беженцам, чьей жизни действительно угрожает опасность».
Его слова о том, что «Европа принадлежит европейцам», вызвали негодование у пользователей Twitter. Духовный лидер был предложили показать пример и вернуться в Тибет, откуда он был изгнан еще в 1959 году.
Далай-Лама выступил на конференции, которая прошла вскоре после выборов в парламент страны. На них рекордную поддержку получила националистическая партия «Шведские Демократы», выступающая за ужесточение миграционного законодательства.
Далай-Лама, лауреат Нобелевской премии мира, и раньше делал «противоречивые заявления» о миграционном кризисе. Так, в 2016 году в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine он сказал, что в Европе «слишком много беженцев» и что «Германия не может превратиться в арабскую страну».
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