Германия назвала условия помощи Сирии

В Германии назвали условия, на которых страна будет восстанавливать Сирию

Германии Заместитель официального представителя МИД Мария Адебар рассказала, на каких условиях немецкая сторона будет участвовать в восстановлении Сирии . Об этом сообщает РИА «Новости». По словам Адебар, для этого необходимо, чтобы в стране существовал политический процесс, который бы вызывал доверие и проходил под эгидой ООН «Важными параметрами являются гуманитарный доступ, защита от преследований и безопасность для гражданских лиц, которые хотели бы вернуться», — заявила Адебар. Ранее глава немецкого МИДа Хайко Маас заявил, что российская сторона играет в сирийском Идлибе ключевую роль.