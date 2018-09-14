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Германия назвала условия помощи Сирии
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В Германии назвали условия, на которых страна будет восстанавливать Сирию 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Заместитель официального представителя МИД Германии Мария Адебар рассказала, на каких условиях немецкая сторона будет участвовать в восстановлении Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам Адебар, для этого необходимо, чтобы в стране существовал политический процесс, который бы вызывал доверие и проходил под эгидой ООН.
«Важными параметрами являются гуманитарный доступ, защита от преследований и безопасность для гражданских лиц, которые хотели бы вернуться», — заявила Адебар.
Ранее глава немецкого МИДа Хайко Маас заявил, что российская сторона играет в сирийском Идлибе ключевую роль.
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