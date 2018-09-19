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Австралийская полиция задержала подростка, который подкладывал иглы в клубнику ради шутки 

ТАСС + ещё 51 13 часов назад
Фото: State of Queensland (Queensland Police Service)
Полиция австралийского штата Новый Южный Уэльс задержала подростка, который подкладывал иглы в клубнику, подражая настоящим злоумышленникам. Об этом в четверг сообщает телеканал SBS.
Детективы, ведущие следствие по делу, уверены, что большая часть случаев обнаружения игл в свежих фруктах в Австралии — это работа шутников и подражателей. В ходе отработки этой версии полицейские в Сиднее задержали подростка, который подкладывал иглы в клубнику "ради шутки". Исполняющий обязанности помощника комиссара полиции штата Новый Южный Уэльс Стюарт Смит отметил что "молодой человек признался в шалости, и с ним будут разбираться сотрудники системы предупреждения преступлений среди молодежи". Выйти на след настоящих злоумышленников полиции пока не удается.
Федеральное полицейское расследование инцидентов с иглами в свежих фруктах началось в четверг, 13 сентября, после первых случаев обнаружения иголок в клубнике в штате Квинсленд. Позже иглы и булавки были найдены в яблоках, бананах и клубнике на территории шести штатов. Вся клубника была отозвана с полок магазинов, однако металлические предметы в свежих фруктах продолжают находить по всей стране. В среду, 19 сентября, иглы были обнаружены в бананах, купленных в Ньюкасле (штат новый Южный Уэльс), а в четверг, 20 сентября, полиция получила ещё одно сообщение из Тасмании, где девятилетий мальчик обнаружил стальную булавку в яблоке.
Правительство Австралии намерено провести через парламент ряд поправок, позволяющих ужесточить ответственность за "продуктовый саботаж" — умышленное повреждение продуктов. Если пакет будет принят, максимальным наказанием за подобные правонарушения станет тюремное заключение на срок до 15 лет. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, комментируя ситуацию, пообещал что "жесткие санкции будут одобрены до того, как федеральные политики покинут Канберру в четверг [20 сентября]".
Полиция ведет следствие по более чем ста заявлениям граждан, обнаруживших металлические предметы в фруктах. Правительства двух штатов — Квинслендла и Нового Южного Уэльса объявили о награде за любую информацию о злоумышленниках.
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