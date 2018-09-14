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Винника решили выдать России
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Верховный суд Греции постановил выдать Винника в Россию 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AFP 2018 / Sakis Mitrolidis
Верховный суд Греции Ареопаг на публичном оглашении приговора постановил выдать россиянина Александра Винника в Россию.
"Выдать Винника в Россию. Оставить приговор без изменений", — зачитала судья решение.
Винника утром доставили из тюрьмы в суд.
"Сейчас слово за министром юстиции. В соответствии с практикой, решение о выдаче в страну происхождения является приоритетным", — заявил РИА Новости греческий адвокат Винника Илиас Спирлиадис.
По его словам, 19 сентября ожидается заседание Ареопага по рассмотрению запроса о выдаче во Францию. Допрос Винника с участием французских следователей пройдет 17 сентября.
Сейчас есть четыре судебных решения о выдаче Винника — два в Россию, по одному в США и во Францию. Окончательное решение остаётся за министром юстиции Греции.
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