Винника решили выдать России

Верховный суд Греции постановил выдать Винника в Россию

Верховный суд Греции Ареопаг на публичном оглашении приговора постановил выдать россиянина Александра Винника в Россию

"Выдать Винника в Россию. Оставить приговор без изменений", — зачитала судья решение.

Винника утром доставили из тюрьмы в суд.

"Сейчас слово за министром юстиции. В соответствии с практикой, решение о выдаче в страну происхождения является приоритетным", — заявил РИА Новости греческий адвокат Винника Илиас Спирлиадис.

По его словам, 19 сентября ожидается заседание Ареопага по рассмотрению запроса о выдаче во Францию. Допрос Винника с участием французских следователей пройдет 17 сентября.

Сейчас есть четыре судебных решения о выдаче Винника — два в Россию, по одному в США и во Францию. Окончательное решение остаётся за министром юстиции Греции.