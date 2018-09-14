Русский бал в Лондоне отменили из-за «Новичка»

Потанцуете в Москве: из-за «Новичка» отменен русский бал в Лондоне

В Лондоне отменен русский Бал дебютанток. Во всем виновато отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии: из-за возникшей по причине инцидента напряженности в отношениях Великобритании России потенциальные дебютантки не смогли получить визы. «Газета.Ru» — о том, как загадочный инцидент в Солсбери испортил жизнь обеспеченным русским девушкам.

Русским девушкам, мечтавшим о бальных платьях, пришлось заплатить за напряженные отношения между Великобританией и Россией. Ежегодный Бал дебютанток в Лондоне был отменен из-за того, что состоятельные русские гости не могут получить визы. Последние пять лет бал проходил в великолепном бальном зале Grosvenor House в Мейфэре, где множество девушек, одетых в белые бальные платья, впервые выходили на сцену.

После скандала с отравлением в Солсбери в Великобритании все холоднее и холоднее начали принимать русских олигархов. Поскольку ограничения на получение визы значительно усложнили въезд гостей мероприятия в страну, было принято решение не проводить бал как минимум в течение двух следующих лет.

Чтобы посмотреть, как бальные дебютантки танцуют с юношами в кавалерийской форме в одном из самых больших бальных залов в Европе, придется заплатить от £290 до £590 (от 26 до 53 тыс. рублей) за билет и выбросить российский паспорт.

Элизабет Смагин-Меллони, организатор масштабных венских балов в Риме, Риге, Баден-Бадене и других крупных европейских городах, прокомментировала отмену бала британскому изданию The Times: «Русские сталкиваются с большими проблемами в получении виз, им часто отказывают. Эти люди могли бы получить шенгенские визы без каких-либо проблем. Они обычные люди среднего класса, русские посещают на наши балы в Риге и Вене. В прошлом году ситуация сильно усугубилась».

Организатор венских балов добавила, что российские бизнесмены, VIP-персоны и обычные гости все чаще жалуются на то, что получение визы в Великобританию становится все труднее. Многие из них были вынуждены отдать билеты и потребовать возмещение средств.

«Мы продаем большинство наших билетов россиянам, и теперь им трудно попасть в Лондон и посетить бал. Я уверена, что отравления на это повлияли», — рассказала Шарлотта Льюис, пресс-секретарь Бала дебютанток The Times.

В данный момент правительство Великобритании рассматривает право более 700 состоятельных на жительство в Соединенном Королевстве, стремясь ограничить власть и влияние Кремля после событий в Солсбери.

Смагин-Меллони из-за проблем Великобритании с Россией пришлось сосредоточиnmся на другом перспективном рынке для Бала дебютанток — Китае. В прошлом году она организовала свой первый венский бал в Шанхае, благодаря ему появился большой спрос на новые мероприятия.

То, что рынок смещается в Китай, подтверждают и организаторы балов королевы Шарлотты, старейших дебютных балов Англии.

Пять лет назад их попросили провести первый бал в Шанхае, спустя два года три китайские девушки сами приняли участие уже в лондонском бале вместе с тремя американскими и четырьмя английскими девушками.

«На этот бал нельзя купить билет, вас пригласят. У русских есть свой бал, поэтому им стоит больше беспокоиться о нем. У нас есть около 150 мест для гостей, и я хочу, чтобы они доставались по личному приглашению. Это больше похоже на частный званый ужин, чем на большое светское мероприятие», — рассказала о балах королевы Шарлотты организатор Дженни Халлам-Пил.

Она также призналась, что китайских дебютанток на своем балу представила после того, как к ней с этой просьбой обратился «какой-то миллиардер».

Впервые Бал дебютанток прошел в Великобритании в 1780 году. Его провел король Георг III в честь дня рождения своей жены — королевы Шарлотты. Дебютантками традиционно были молодые девушки из аристократических семей, достигшие зрелости и готовые показать себя в обществе, чтобы найти подходящего мужа. Девушки всегда выступали в белых бальных платьях, цвет которых символизирует невинность. Такие балы регулярно проводились вплоть до 1958 года, где дебютантки представляли себя королю или королеве. С 2009 года по инициативе энтузиастов высокого общества эта старая добрая традиция начала постепенно возрождаться вновь.