«Русских шпионов» заподозрили в атаке на WADA

Прокуратура Берна заявила, что в Швейцарии высланных из Нидерландов «русских шпионов» подозревают в причастности к хакерским атакам против Всемирного антидопингового агентства.
Как пишет NRC Handelsblad, эти двое «российских шпионов» подозреваются в «кибератаках на WADA в Луизиане». В Швейцарии расследование начали в 2017 году, передает РИА «Новости».
Напомним, голландские и швейцарские СМИ утверждают, что двух «российских шпионов» якобы задержали в Нидерландах в начале 2018 года, а потом выслали в Россию.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Нидерланды не передавали России информацию о каких-либо высланных «русских шпионах».