Высланных из Нидерландов «русских шпионов» заподозрили в атаке на WADA

Как пишет NRC Handelsblad, эти двое «российских шпионов» подозреваются в «кибератаках на WADA в Луизиане». В Швейцарии расследование начали в 2017 году, передает РИА «Новости»

Напомним, голландские и швейцарские СМИ утверждают, что двух «российских шпионов» якобы задержали в Нидерландах в начале 2018 года, а потом выслали в Россию.