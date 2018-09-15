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«Русских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
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Высланных из Нидерландов «русских шпионов» заподозрили в атаке на WADA 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 27 1 час назад
Фото: Reuters
Прокуратура Берна заявила, что в Швейцарии высланных из Нидерландов «русских шпионов» подозревают в причастности к хакерским атакам против Всемирного антидопингового агентства.
Как пишет NRC Handelsblad, эти двое «российских шпионов» подозреваются в «кибератаках на WADA в Луизиане». В Швейцарии расследование начали в 2017 году, передает РИА «Новости».
Напомним, голландские и швейцарские СМИ утверждают, что двух «российских шпионов» якобы задержали в Нидерландах в начале 2018 года, а потом выслали в Россию.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Нидерланды не передавали России информацию о каких-либо высланных «русских шпионах».
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