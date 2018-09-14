Порошенко дал гарантии по поводу выборов

Порошенко дал гарантии по поводу предстоящих выборов

Президент Украины Петр Порошенко дал гарантии, что выборы главы и парламента страны в 2019 году будут свободными и честными.

«Я, как президент, твердо гарантирую свободные, честные и демократические выборы главы государства, выборы нового парламента и выборы органов местного самоуправления. Мы защитим свободное волеизъявление граждан», — цитирует выступление Порошенко на ежегодной конференции YES РИА «Новости».

При этом Порошенко отметил, что объявит о том, пойдет ли на выборы, позже.

«Когда объявлю, что иду на выборы? Когда начнется избирательная кампания» — сказал он, передает «Украинская правда».

Выборы президента Украины назначены на март 2019 года. Парламентские выборы пройдут осенью.

Между тем, в конце августа лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявляла о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Украины.

Опросы показывают, что Тимошенко продолжает лидировать в рейтинге поддержки украинцами возможных кандидатов в президенты Украины.