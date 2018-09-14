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Порошенко дал гарантии по поводу выборов
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Порошенко дал гарантии по поводу предстоящих выборов 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 2 часа назад
Фото: Reuters
Президент Украины Петр Порошенко дал гарантии, что выборы главы и парламента страны в 2019 году будут свободными и честными.
«Я, как президент, твердо гарантирую свободные, честные и демократические выборы главы государства, выборы нового парламента и выборы органов местного самоуправления. Мы защитим свободное волеизъявление граждан», — цитирует выступление Порошенко на ежегодной конференции YES РИА «Новости».
При этом Порошенко отметил, что объявит о том, пойдет ли на выборы, позже.
«Когда объявлю, что иду на выборы? Когда начнется избирательная кампания» — сказал он, передает «Украинская правда».
Выборы президента Украины назначены на март 2019 года. Парламентские выборы пройдут осенью.
Между тем, в конце августа лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявляла о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Украины.
Опросы показывают, что Тимошенко продолжает лидировать в рейтинге поддержки украинцами возможных кандидатов в президенты Украины.
Газета ВЗГЛЯД разбирала шансы Тимошенко на успех.
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