Трюдо связал отравление Верзилова со Скрипалями

Премьер Канады связал отравление Верзилова и дело Скрипалей

Трюдо заявил в ходе поездки в Саскатун (провинция Саскачеван, Канада), что состояние Верзилова «вызывает определенную озабоченность, особенно учитывая действия со стороны россиян в последние месяцы в Соединенном Королевстве», передает ТАСС со ссылкой на телеканал CTV.

Экс-участник «Войны» помимо российского имеет канадское гражданство, потому власти этой страны серьезно относятся к инциденту и «работают» с Верзиловым. В частности, дипломаты пытаются оказать ему помощь.

Трюдо подчеркнул, что «слишком рано делать какие-то выводы о том, что произошло».

«Пока мы знаем, что канадский гражданин находится в больнице, и нам нужно его поддержать», — заключил он.

Напомним, Верзилов попал в реанимацию НИИ им. Склифосовского. Источники сообщили, что причиной этому стало не отравление, а имеющиеся у мужчины серьезные проблемы со здоровьем.