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Трюдо связал отравление Верзилова со Скрипалями
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Премьер Канады связал отравление Верзилова и дело Скрипалей 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что власти страны обеспокоены состоянием якобы отравленного экс-участника арт-группы «Война» Петра Верзилова, а также связал этот инцидент с делом Скрипалей.
Трюдо заявил в ходе поездки в Саскатун (провинция Саскачеван, Канада), что состояние Верзилова «вызывает определенную озабоченность, особенно учитывая действия со стороны россиян в последние месяцы в Соединенном Королевстве», передает ТАСС со ссылкой на телеканал CTV.
Экс-участник «Войны» помимо российского имеет канадское гражданство, потому власти этой страны серьезно относятся к инциденту и «работают» с Верзиловым. В частности, дипломаты пытаются оказать ему помощь.
Трюдо подчеркнул, что «слишком рано делать какие-то выводы о том, что произошло».
«Пока мы знаем, что канадский гражданин находится в больнице, и нам нужно его поддержать», — заключил он.
Напомним, Верзилов попал в реанимацию НИИ им. Склифосовского. Источники сообщили, что причиной этому стало не отравление, а имеющиеся у мужчины серьезные проблемы со здоровьем.
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