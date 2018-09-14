В Сеть «утекли» данные о засекреченной базе ВСУ

В Сеть попали данные об одном из засекреченных подразделений ВСУ под названием СиФорАйСар (переводится как «компьютерный контроль, управление и разведка»). Видео опубликовал украинский телеканал «Факты».

Небольшой бункер служит частью наблюдательной базы. На стапелях — прототип нового беспилотного аппарата. На базе есть все для сбора и анализа информации и разведданных.

По данным телеканала, подразделение СиФорАйСар создано объединением волонтеров-специалистов различных профессий и интегрировано в систему Министерства обороны Украины.