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В Сеть «утекли» данные о засекреченной базе ВСУ
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В Сеть «утекли» данные о засекреченной базе ВСУ 

ТК «Звезда» 38 минут назад
Фото: Минобороны Украины
В Сеть попали данные об одном из засекреченных подразделений ВСУ под названием СиФорАйСар (переводится как «компьютерный контроль, управление и разведка»). Видео опубликовал украинский телеканал «Факты».
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Небольшой бункер служит частью наблюдательной базы. На стапелях — прототип нового беспилотного аппарата. На базе есть все для сбора и анализа информации и разведданных.
По данным телеканала, подразделение СиФорАйСар создано объединением волонтеров-специалистов различных профессий и интегрировано в систему Министерства обороны Украины.
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