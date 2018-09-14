У Джонсона от интервью «отравителей» вскипела кровь

Экс-глава МИД Британии Борис Джонсон заявил о своей ошибке после интервью обвиняемых в причастности к отравлению Скрипалей «агентов ГРУ» Александра Петрова и Руслана Боширова.
«Я сделал классическую ошибку, подумав, что с Россией можно договориться», — цитирует «Рен-ТВ» Джонсона, выступившего на мероприятии AEI Dinner в Вашингтоне.
Он пояснил, что бредовой идеей было его желание вести диалог о Сирии и терроризме.
Джонсон назвал интервью Петрова и Боширова насквозь сатирическим «смехотворным шоу». По его мнению, Петров и Боширов давали «нелепые ответы» на «смехотворные вопросы».
«У меня вскипает кровь при виде этого!» — сказал он.
Британские официальные лица и пресса также эмоционально отреагировали на интервью Боширова и Петрова.
Министерство иностранных дел Великобритании заявило, что интервью является примером «запутывания вопроса и лжи» со стороны России. На это отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Напомним, Александр Петров и Руслан Боширов дали интервью главному редактору МИА «Россия сегодня» и RT Маргарите Симоньян, в котором попросили защиты в связи с обвинениями в отравлении Скрипалей.