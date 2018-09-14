У Джонсона от интервью «отравителей» вскипела кровь

У Бориса Джонсона от интервью Боширова и Петрова вскипела кровь

«Я сделал классическую ошибку, подумав, что с Россией можно договориться», — цитирует «Рен-ТВ» Джонсона, выступившего на мероприятии AEI Dinner в Вашингтоне.

Он пояснил, что бредовой идеей было его желание вести диалог о Сирии и терроризме.

Джонсон назвал интервью Петрова и Боширова насквозь сатирическим «смехотворным шоу». По его мнению, Петров и Боширов давали «нелепые ответы» на «смехотворные вопросы».

«У меня вскипает кровь при виде этого!» — сказал он.

Британские официальные лица и пресса также эмоционально отреагировали на интервью Боширова и Петрова.