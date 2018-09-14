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США испугались за перебежчиков из России
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США испугались за перебежчиков из России 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
После отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии разведка США опасается за жизнь перебежчиков из России, пишут СМИ.
Бывший сотрудник контрразведки ФБР Фрэнк Монтойя выразил опасения, что могут пострадать и перебежчики из России, проживающие в США, «особенно в свете» приписываемого России «вмешательства в выборы», передает РИА «Новости».
New York Times пишет со ссылкой на американских чиновников, что Москва якобы пытается «запугать» информаторов.
При этом NYT ссылается на середину 1990-х годов, когда, по версии газеты, ЦРУ нашло бомбу под машиной своего шпиона — экс-офицера российской разведки.
Под защитой ЦРУ сейчас находятся свыше 100 агентов, им предоставляется гражданство США и предлагается выбрать новое место проживания. Популярностью у перебежчиков пользуется Флорида, сообщил экс-офицер ЦРУ.
Напомним, британские СМИ сообщили, что данные о предполагаемых отравителях Скрипалей разведка Великобритании якобы получила от завербованного информатора с псевдонимом «Аполлон». Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала эти заявления очередной серией «шпионского сериала».
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